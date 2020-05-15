Россия обжаловала решение суда в Гааге выплатить 57 млрд рублей экс-акционерам ЮКОСа

Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги об обязании выплатить 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщается на сайте Минюста.

Минюст настаивает на том, что выводы апелляционного суда "неправомерны и не обоснованы". Ведомство считает, что апелляционный суд пренебрег "фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования", проигнорировал "отсутствие недвусмысленного согласия" российских властей на арбитражное разбирательство, а также несоответствие решение апелляционного суда позиции Европейского суда по правам человека.

В феврале апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 57 млрд рублей бывшим акционерам ЮКОСа. Эту сумму в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. Акционеры заявили, что Россия намеренно обанкротила компанию и ее бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей.