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12:56

Суд снова оштрафовал "Мемориал" за нарушения закона об иноагентах

фото ЗакС политика Суд снова оштрафовал "Мемориал" за нарушения закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента на статье ингушского отделения центра в Facebook, передает "МБХ медиа" со ссылкой на юриста Наталью Морозову.

Суд уже выносил аналогичный вердикт в ноябре 2019 года. Тогда решение было испорено в Мосгорсуде, дело было возвращено в Тверской суд.

В общей сложности Тверской суд штрафовал "Мемориал" уже 25 раз за отсутствие маркировки иноагента на страницах в соцсетях. Сумма штрафов составила 4,7 млн рублей.

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