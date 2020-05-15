Суд снова оштрафовал "Мемориал" за нарушения закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента на статье ингушского отделения центра в Facebook, передает "МБХ медиа" со ссылкой на юриста Наталью Морозову.

Суд уже выносил аналогичный вердикт в ноябре 2019 года. Тогда решение было испорено в Мосгорсуде, дело было возвращено в Тверской суд.

В общей сложности Тверской суд штрафовал "Мемориал" уже 25 раз за отсутствие маркировки иноагента на страницах в соцсетях. Сумма штрафов составила 4,7 млн рублей.