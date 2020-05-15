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14:28

Суд арестовал заместителя главного инженера "дочки" "Ленэнерго"

фото ЗакС политика Суд арестовал заместителя главного инженера "дочки" "Ленэнерго"

Ленинский суд Петербурга арестовал заместителя главного инженера "Ленэнергоспецремонта" (дочерняя компания "Ленэнерго") Ивана Карповича по делу о мошенничестве до 12 июля, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Карповича подозревают в нарушении ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его задержали после обысков, которые связывают с проблемами при строительстве "Газпром Арены". Сообщалось, что по версии следствия, при работах по прокладке кабеля от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская" в 2015-2016 годах было похищено порядка 70 млн рублей.

Параллельно с Карповичем, как сообщалось, был задержан замгендиректора "Ленэнерго" Алексей Горячев.

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