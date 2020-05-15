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14:45

Шойгу: Несмотря на пандемию коронавируса, весенний призыв в России идет по плану

фото ЗакС политика Шойгу: Несмотря на пандемию коронавируса, весенний призыв в России идет по плану

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о том, что невзирая на эпидемию COVID-19, весенний призыв в армию идёт согласно плану. 

"Скорректирована работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников. При этом установленный план призыва выполняется полностью", - уведомил министр президента.

Напомним, ранее из-за распространения коронавирусной инфекции выпускников школ освободили от прохождения военной службы в текущем году.

В Петербурге призыв, который должен был стартовать 1 апреля, перенесли на месяц для того, чтобы по возможности пресечь проникновение COVID-19 в ряды армии.

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