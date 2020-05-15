18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:55

Вячеслав Урусов ушел с поста главы Дирекции транспортного строительства

фото ЗакС политика Вячеслав Урусов ушел с поста главы Дирекции транспортного строительства

Глава Дирекции транспортного строительства Вячеслав Урусов покинул свой пост, пишет "Фонтанка.ру". ДТС – заказчик по строительству и ремонту транспортных объектов в Петербурге.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры подтвердили уход Урусова. Обязанности директора ДТС пока исполняет Роман Зайцев.

Урусов возглавил ДТС в 2016 году, работать в ней он начал в 2014-м. Во время его работы были построены основные объекты к чемпионату мира по футболу – например, новые станции "зеленой" ветки метро и мост Бетанкура. Также при нем были построены с опозданием новые станции Фрунзенского радиуса.

В начале 2020 года в КРТИ также сменилось руководство. Сергей Харлашкин стал гендиректором "Метростроя", КРТИ возглавил Андрей Левакин.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:19 Замгендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

20:06 Петербургский омбудсмен пообещал помочь не получившим выплаты медикам в случае их обращения

19:59 Льготников Ленобласти обеспечат комплектами масок

19:23 В Госдуме просят прокуратуру разобраться со статьями иностранных СМИ о смертности от коронавируса в РФ

18:56 В Пушкине открылся временный госпиталь Минобороны для зараженных коронавирусом

18:51 В Псковской области масочный режим решили продлить до сентября

18:33 СК обвинил ударившего сотрудника метро Петербурга мужчину в хулиганстве

18:16 Прокуратура не выявила нарушений во временном госпитале в "Ленэкспо"

17:47 Кабмин объявил 18 августа Днем географа

17:41 СК нашел "иностранцев", причастных к размещению портретов Гитлера и Гиммлера в "Бессмертном полку"

17:39 Комздрав Петербурга просит 82,3 млн рублей на тест-системы для диагностики COVID-19

17:30 Аноним "заминировал" Красногвардейский суд Петербурга и больницы

17:05 "Доведите дело до конца": Путин напомнил Беглову о личной ответственности за выплаты медикам

16:56 Муниципал: ТИК №2 не собрал кворум для утверждения мундепами МО "Остров Декабристов" представителей "Яблока"

16:31 В Архангельской области мусорные перевозчики объявили забастовку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru