Вячеслав Урусов ушел с поста главы Дирекции транспортного строительства

Глава Дирекции транспортного строительства Вячеслав Урусов покинул свой пост, пишет "Фонтанка.ру". ДТС – заказчик по строительству и ремонту транспортных объектов в Петербурге.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры подтвердили уход Урусова. Обязанности директора ДТС пока исполняет Роман Зайцев.

Урусов возглавил ДТС в 2016 году, работать в ней он начал в 2014-м. Во время его работы были построены основные объекты к чемпионату мира по футболу – например, новые станции "зеленой" ветки метро и мост Бетанкура. Также при нем были построены с опозданием новые станции Фрунзенского радиуса.

В начале 2020 года в КРТИ также сменилось руководство. Сергей Харлашкин стал гендиректором "Метростроя", КРТИ возглавил Андрей Левакин.

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