УФАС Петербурга раскрыло картельный сговор при закупках на поставку соцпитания

Петербургское управление ФАС раскрыло дело о картельном сговоре между ООО "ТД "Ленинградский"" и ООО "Северный Торговый Путь", участвовавших в семи закупках на поставку социального питания в городские школы и больницы. Сумма заключенных договоров превышает 14,6 млн рублей.

Дело было возбуждено постфактум обращений прокуратуры Курортного района и Росфинмониторинга по СЗФО.

УФАС выявило, что перечисленные выше компании, участвуя в закупках, пользовались одинаковыми IP-адресами, e-mail и даже адресами фактического пребывания. Кроме того, установлено, что конкурсную документацию подготавливал один и тот же человек.

"Антимонопольщики" установили, что участвовавшие в картеле организации нарушили ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Согласно ст. 14.32 КоАП РФ фигурантам разбирательства может быть назначен штраф в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, а должностным лицам - от 20 до 50 тысяч рублей.