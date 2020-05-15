18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:04

УФАС Петербурга раскрыло картельный сговор при закупках на поставку соцпитания

фото ЗакС политика УФАС Петербурга раскрыло картельный сговор при закупках на поставку соцпитания

Петербургское управление ФАС раскрыло дело о картельном сговоре между ООО "ТД "Ленинградский"" и ООО "Северный Торговый Путь", участвовавших в семи закупках на поставку социального питания в городские школы и больницы. Сумма заключенных договоров превышает 14,6 млн рублей.

Дело было возбуждено постфактум обращений прокуратуры Курортного района и Росфинмониторинга по СЗФО.

УФАС выявило, что перечисленные выше компании, участвуя в закупках, пользовались одинаковыми IP-адресами, e-mail и даже адресами фактического пребывания. Кроме того, установлено, что конкурсную документацию подготавливал один и тот же человек.

"Антимонопольщики" установили, что участвовавшие в картеле организации нарушили ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Согласно ст. 14.32 КоАП РФ фигурантам разбирательства может быть назначен штраф в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, а должностным лицам - от 20 до 50 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:19 Замгендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

20:06 Петербургский омбудсмен пообещал помочь не получившим выплаты медикам в случае их обращения

19:59 Льготников Ленобласти обеспечат комплектами масок

19:23 В Госдуме просят прокуратуру разобраться со статьями иностранных СМИ о смертности от коронавируса в РФ

18:56 В Пушкине открылся временный госпиталь Минобороны для зараженных коронавирусом

18:51 В Псковской области масочный режим решили продлить до сентября

18:33 СК обвинил ударившего сотрудника метро Петербурга мужчину в хулиганстве

18:16 Прокуратура не выявила нарушений во временном госпитале в "Ленэкспо"

17:47 Кабмин объявил 18 августа Днем географа

17:41 СК нашел "иностранцев", причастных к размещению портретов Гитлера и Гиммлера в "Бессмертном полку"

17:39 Комздрав Петербурга просит 82,3 млн рублей на тест-системы для диагностики COVID-19

17:30 Аноним "заминировал" Красногвардейский суд Петербурга и больницы

17:05 "Доведите дело до конца": Путин напомнил Беглову о личной ответственности за выплаты медикам

16:56 Муниципал: ТИК №2 не собрал кворум для утверждения мундепами МО "Остров Декабристов" представителей "Яблока"

16:31 В Архангельской области мусорные перевозчики объявили забастовку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru