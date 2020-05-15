Кабмин объявил 18 августа Днем географа

Правительство установило новый профессиональный праздник в России – День географа, передает ТАСС со ссылкой на представителей Русского географического общества.

Новый праздник будет отмечаться 18 августа. В этот день в 1845 году было учреждено Русское географическое общество. По словам представителей РГО, приказ подписан министром экономического развития Максимом Решетниковым в соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.

Учредить День географа поручил президент Владимир Путин год назад. Тогда же он поручил установить почетное звание "заслуженный географ Российской Федерации", разработать профессиональный стандарт "географ", принять меры по повышению качества преподавания географии в школах, расширить перечень специальностей, при поступлении на которые в вузы потребуется обязательная сдача вступительного экзамена по географии.