18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:06

Петербургский омбудсмен пообещал помочь не получившим выплаты медикам в случае их обращения

фото ЗакС политика Петербургский омбудсмен пообещал помочь не получившим выплаты медикам в случае их обращения

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов сообщил ЗАКС.Ру 15 мая, что пока не получал обращений от медицинских работников об отсутствии обещанных выплат за лечение больных коронавирусом. О том, что такие доплаты могли не поступить некоторым сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, он узнал из средств массовой информации, уточнил омбудсмен.

- Из сообщений СМИ знаю, что за работу в апреле некоторые петербургские медики анонсированных выплат еще не получили, что были даже случаи получения врачами меньшей зарплаты, чем до эпидемии. В частности, в Покровской больнице. Пока ко мне такие жалобы не поступали, если кто-то из медиков обратится – будем помогать. Но анонимные жалобы в таких случаях не работают, - заявил Шишлов.

Он добавил, что шанс заразиться сейчас есть у всех медицинских сотрудников. Поэтому, считает омбудсмен, и доплаты должны получать все медики без необходимости доказывать право на эти деньги. Механизм же предоставления выплат должен быть максимально прозрачным, считает омбудсмен.

- Полагаю, что прямая материальная поддержка людей, оказавшихся из-за эпидемии коронавируса в сложном положении, и особенно, медиков, рискующих своим здоровьем и жизнью – это обязанность государства. Президент сегодня напомнил, что денежные выплаты работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь пациентам - это деньги "за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты", - добавил уполномоченный.

Ранее 15 мая губернатор Петербурга Александр Беглов отчитывался перед президентом Владимиром Путиным о произведенных выплатах медицинским работникам. Глава города заявил, что деньги получили более 19 тысяч человек. Общее число сотрудников медчреждений, которым положена доплата, Беглов не уточнил.

О том, что к утру 15 мая некоторые врачи, лечившие пациентов с коронавирусной инфекцией, не получили никаких обещанных надбавок за апрель рассказывало ранее издание MR7. На запросы ЗАКС.Ру о ходе реализаций поручений президента о выплатах медработникам в комитете по здравоохранению Петербурга не ответили. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:59 Льготников Ленобласти обеспечат комплектами масок

19:23 В Госдуме просят прокуратуру разобраться со статьями иностранных СМИ о смертности от коронавируса в РФ

18:56 В Пушкине открылся временный госпиталь Минобороны для зараженных коронавирусом

18:51 В Псковской области масочный режим решили продлить до сентября

18:33 СК обвинил ударившего сотрудника метро Петербурга мужчину в хулиганстве

18:16 Прокуратура не выявила нарушений во временном госпитале в "Ленэкспо"

17:41 СК нашел "иностранцев", причастных к размещению портретов Гитлера и Гиммлера в "Бессмертном полку"

17:39 Комздрав Петербурга просит 82,3 млн рублей на тест-системы для диагностики COVID-19

17:05 "Доведите дело до конца": Путин напомнил Беглову о личной ответственности за выплаты медикам

15:26 "Развели бюрократическую канитель": Путин раскритиковал чиновников из-за выплат медикам


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:19 Замгендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

20:06 Петербургский омбудсмен пообещал помочь не получившим выплаты медикам в случае их обращения

19:59 Льготников Ленобласти обеспечат комплектами масок

19:23 В Госдуме просят прокуратуру разобраться со статьями иностранных СМИ о смертности от коронавируса в РФ

18:56 В Пушкине открылся временный госпиталь Минобороны для зараженных коронавирусом

18:51 В Псковской области масочный режим решили продлить до сентября

18:33 СК обвинил ударившего сотрудника метро Петербурга мужчину в хулиганстве

18:16 Прокуратура не выявила нарушений во временном госпитале в "Ленэкспо"

17:47 Кабмин объявил 18 августа Днем географа

17:41 СК нашел "иностранцев", причастных к размещению портретов Гитлера и Гиммлера в "Бессмертном полку"

17:39 Комздрав Петербурга просит 82,3 млн рублей на тест-системы для диагностики COVID-19

17:30 Аноним "заминировал" Красногвардейский суд Петербурга и больницы

17:05 "Доведите дело до конца": Путин напомнил Беглову о личной ответственности за выплаты медикам

16:56 Муниципал: ТИК №2 не собрал кворум для утверждения мундепами МО "Остров Декабристов" представителей "Яблока"

16:31 В Архангельской области мусорные перевозчики объявили забастовку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru