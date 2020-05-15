"Яблоко" потребовало отправить Беглова в отставку

Петербургское отделение партии "Яблоко" вечером 15 мая опубликовало в соцсетях заявление с требованием отстранить Александра Беглова от руководства Петербургом. По мнению оппозиционеров, губернатор не справляется с возложенными на него обязанностями.

Во время эпидемии от власти требуются эффективные, точные и быстрые решения, заявили в партии. Но, считают "яблочники", администрация Петербурга не соответствует этим требованиям. "Вместо того, чтобы наладить работу больниц, обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты и оказать прямую поддержку горожанам, оставшимся без средств к существованию из-за запрета на работу многих предприятии и организаций и принудительных "выходных", она плодит все новые и новые запреты и ограничения, угрожая штрафами за их неисполнение", - гласит заявление партии.

В частности представители партии "Яблоко" подвергли критике запрет на посещение парков и детских пощадок, сокращение общественного транспорта и блокировку льготных проездных, чрезмерно сложные процедуры получения льгот для пострадавшего от эпидемии бизнеса. "Масочный режим" в партии называют новым налогом и настаивают, что городская администрация должна была обеспечить население и медработников средствами индивидуальной защиты.

Также в "Яблоке" напомнили о проблемах с уборкой снега прошлой зимой, когда Александр Беглов был еще врио губернатора, и фальсификациях на выборах в сентябре 2019 года.

"В связи с изложенным СПб РО РОДП "ЯБлоко" заявляет о необходимости немедленной отставки Александра Беглова с должности губернатора Санкт-Петербурга, — которую он занял на неконкурентных и нечестных выборах, — и проведении свободных и честных выборов губернатора города", - говорится в сообщении регионального отделения партии.

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