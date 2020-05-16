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10:25

Путин велел списать малому бизнесу налоги за второй квартал

фото ЗакС политика Путин велел списать малому бизнесу налоги за второй квартал

На президентском сайте появился список новейших поручений Владимира Путина, которые он дал подчиненным 15 мая в ходе онлайн-совещаний. Одно из них - шаг навстречу малому и среднему бизнесу и "социально ориентированным" некоммерческим организациям. Путин распорядился, чтобы в связи с пандемией коронавируса все налоги за второй квартал 2020 года, кроме НДС, были списаны этим субъектам экономики к 1 июня. В качестве ответственного за претворение этих мер в жизнь указан выздоравливающий после инфицирования коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин, чьи обязанности временно исполняет вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно новым директивам, правительство также будет обязано вернуть самозанятым россиянам уплаченную в 2019 году сумму налога на профессиональный доход.

Напомним, что в начале недели президент после долгих и многочисленных просьб и обращений пошел на оказание прямой помощи гражданам, пострадавшим от последствий пандемии и отсутствия работы. Так, с 12 мая семьи с детьми в возрасте от трех до пятнаддцати лет могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, оформив соответствующее заявление.

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