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13:32

Ходорковский объяснил, почему ФБК не посвящает расследований Путину

фото ЗакС политика Ходорковский объяснил, почему ФБК не посвящает расследований Путину

Политический эмигрант Михаил Ходорковский представил версию того, почему возглавляемый Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией фокусирует свое внимание на представителях властной элиты разного уровня вплоть до премьер-министра, но при этом пока еще не выпустил ни одного расследования об имуществе президента Владимира Путина. По мнению бизнесмена, Навальный не "агент Путина", и всё дело здесь исключительно в исключительной сложности создания подобного материала.

"Большинство расследований Навального основано на изучении расходов, а не доходов. В этом есть своя логика: поймать чиновника на воровстве очень сложно, они же тоже не дураки. Чтобы ловить на воровстве, надо обладать возможностями спецслужб и полномочиями следствия, а вот на расходах можно - дом, самолет, яхту, это все тяжело спрятать, ими надо пользоваться лично, иначе они теряют смысл", - предварил главную часть объяснения Ходорковский на собственном YouTube-канале.

В его понимании, случай президента имеет принципиально иную природу: всем, чем пользуется Путин, он пользуется вполне легально. Во многом, уверяет Ходорковский, на это повлиял их конфликт времен дела ЮКОСа, когда он публично рассказывал о "мутных схемах", в которых, по его сведениям, Путин был замешан лично. За такую откровенность, продолжает считать предприниматель, его и отправили в тюрьму на десять лет.

"С тех пор он стал осторожным и уже так открыто в таких историях не светился. А вот поймать его на расходах или имуществе очень сложно. Все шикарное имущество, которым пользуется Путин, обычно официально приобретено за счет налогоплательщиков. Это по меньшей мере 20 резиденций", - отметил политик.

Обобщая, Ходорковский пришел к выводу, что, метафорически выражаясь, у россиян украли не условный миллиард, а всю страну и будущее в ней.

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