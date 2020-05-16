18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:20

Псковские депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора области

фото ЗакС политика Псковские депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора области

Депутаты псковского областного ЗакСа большинством голосов одобрили предложенную на должность прокурора региона кандидатуру Ивана Грибова, пока работающего первым зампрокурора Удмуртии. В псковском отделении "Яблока" отмечают, что, по всей видимости, это был последний случай в новейшей истории области, когда проводилась такая процедура, поскольку текст новой Конституции ее исключает.

Лидер местного "Яблока" Лев Шлосберг спросил у Грибова по видеосвязи о его готовности быть независимым от исполнительной власти и получил утвердительный ответ.

"О возможных воздействиях на территории Псковской области я лишь могу сказать, что органы прокуратуры являются независимыми. Вмешательство здесь не допускается", - подчеркнул претендент на должность.

За онлайн-конференцией также наблюдал губернатор Михаил Ведерников.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:15 В Карелии смягчают "коронавирусные" ограничения

16:30 Больница святого Георгия закупила немецкие аппараты ИВЛ за 27,7 млн рублей

15:49 По уголовному делу задержали четырех "шутников", выдававших нацистов за красноармейцев

15:03 Через день после открытия в двух "Мегах" ищут бомбу

14:20 Псковские депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора области

13:32 Ходорковский объяснил, почему ФБК не посвящает расследований Путину

12:46 "Маска как паранджа, откидывается, и котлетка туда пошла": Милонов - за открытие ресторанов

12:01 Партия Прилепина получила право на участие в выборах

11:06 В России прибавилось 9200 случаев заражения инфекцией COVID-19

10:25 Путин велел списать малому бизнесу налоги за второй квартал

15 мая, 22:03 "Яблоко" потребовало отправить Беглова в отставку

15 мая, 21:37 "Сидите дома, нажимайте кнопки, мы нарисуем то, что нам надо"

15 мая, 20:54 Эрмитаж и Русское географическое общество попали под санкции Украины

15 мая, 20:33 Смольный вернул 20 отмененных маршруток и увеличил число автобусов в Петербурге

15 мая, 20:19 Замгендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru