Через день после открытия в двух "Мегах" ищут бомбу Два крупных торговых центра "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-Дыбенко" эвакуировали после поступившей информации о якобы заложенной в обоих зданиях взрывчатке, сообщает ТАСС. "Сейчас в зданиях проводится проверка. Мы сообщим дополнительно, когда торговые центры возобновят работу", - сообщили представители владельцев коммерческих объектов. Примечательно, что после полуторамесячного перерыва оба ТРЦ открылись накануне, 15 мая, несмотря на продолжающийся режим повышенной готовности. Пользователи социальных сетей жаловались на возникший ажиотаж в обеих "Мегах". На территории центров рекомендованы соблюдение социального дистанцирования (1,5 метра) и ношение масок. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен