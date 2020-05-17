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10:30

Усманов, Фридман и Абрамович вошли в число богатейших жителей Британии

фото ЗакС политика Усманов, Фридман и Абрамович вошли в число богатейших жителей Британии

Согласно рейтингу, составленному газетой The Sunday Times, россиийские предприниматели Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович вошли в число наиболее обеспеченных граждан Великобритании.

Усманов умножил благосостояние, поднявшись на одну строчку в списке и заняв 7 место с капиталом в размере 11,68 млрд фунтов стерлингов (примерно 1,4 трлн рублей). Бизнесмен, напомним, является крупнейшим бенефициаром USM Holding: компании подконтрольны, в том числе, "Металлоинвест", "Мегафон" и частично Mail.Ru Group.

Основатель "Альфа-групп" Фридман находится на 11 месте рейтинга: его состояние, по версии Sunday Times, составляет не менее 10,23 млрд фунтов стерлингов (около 911 млн рублей). 

В свою очередь Абрамович потерял позиции и теперь пребывает на 12 строчке перечня, опустившись туда с 9-й: его "сбережения" оценили в 10,16 млрд фунтов (905 млн рублей).

Лидирующие позиции заняли английский предприниматель, изобретатель, основатель компании Dyson Джеймс Дайсон и его семья, чей капитал составляет не менее 16,2 млрд фунтов стерлингов. "Серебро" у владельцев компании Hinduja Group, бронза" досталась основателям Trans World Group братьям Дэвиду и Саймону Рубенам (16 млрд фунтов).

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