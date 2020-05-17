Власти разрешили вернуться в РФ иностранным спортсменам

Правительство разрешило вернуться в Россию иностранным спортсменам и членам тренерских штабов. Соответствующие коррективы внесены в распоряжение кабмина "О временном ограничении въезда в РФ", которое было принято в качестве меры по борьбе с распространением COVID-19.

В страну могут вернуться те спортсмены, у которых заключены действующие трудовые договоры с какой-либо отечественной спорторганизацией.

Как и другие прибывшие, они должны будут соблюдать двухнедельный карантин под наблюдением врачей.

"Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - указывается в сообщении правительства.

Напомним, по состоянию на 17 мая в РФ зафиксировано свыше 280 тысяч случаев заражения COVID-19.