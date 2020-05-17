Неизвестные попытались ограбить штаб Навального в Хабаровске

Неустановленные личности выломали дверь, разбили окно и испортили сигнализацию в закрытом штабе политика Алексея Навального в Хабаровске, известили активисты в соцсетях.

"Сегодня приехали, чтобы взять оборудование для съемки, и увидели, что разбито окно, вызвали полицию. Разбито окно у двери входной и отпечатки крови - человек, который разбил, он еще и порезался и своей кровью оставил кучу следов. И когда мы саму дверь открыли, мы обратили внимание, что замок работает плохо, хотя раньше работал хорошо - показалось, что следы взлома. И когда мы открыли дверь, на сигнализации, на датчике была панель сломана", - рассказал о произошедшем координатор штаба Алексей Ворсин в беседе с журналистом "МБХ медиа".

Прибывшие на место правоохранители сняли отпечатки пальцев и крови. Ворсин предположил, что напасть на штаб мог кто угодно, так как деятельность активистов затрагивает интересы "самых разных людей"

Более того, подытожил Ворсин, на штаб - равно как и на местных "навальнистов" - нападали и ранее.

"Краску метали, расписывали надписями, замки ломали, на мою квартиру личную тоже. С администрацией города точно было много противоречий, но, может быть, кто-то еще сделал", - поделился соображениями координатор штаба.