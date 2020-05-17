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14:21

Глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19: Мы остановили рост на сегодняшний день

фото ЗакС политика Глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19: Мы остановили рост на сегодняшний день

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось локализовать распространение коронавирусной инфекции и минимизировать её распространение. Оценку ситуации чиновница представила в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", - цитирует Попову РИА "Новости".

Кроме того, отметила глава Роспотребнадзора, эпидемия COVID-19 ещё долго будет влиять на жизни граждан - в том числе, из-за введенных в регионах ограничений. Например, масочный режим в некоторых субъектах РФ будет продлен на всё лето.

Добавим, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 9709 россиян - причем, в не менее 40% случаев заболевание протекает в неактивной фазе. Всего COVID-19 обнаружен у более 280 тысяч граждан РФ.

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