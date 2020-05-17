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18:02

Крымские медики требуют от властей извинений и положенные за работу с COVID-19 надбавки

фото ЗакС политика Крымские медики требуют от властей извинений и положенные за работу с COVID-19 надбавки

Медицинские работники Евпатории обратились к руководителю Крыма Сергею Аксенову с требованием выплатить им положенные по закону надбавки за работу с COVID-больными, о которых ранее говорил Владимир Путин. В ответ управленец назвал обратившихся "провокаторами", в связи с чем теперь уже все крымские медики требуют от него извинений.

Врачи скорой помощи в Евпатории напомнили властям о задолженностях еще неделю назад, сообщив, что после того, как президент анонсировал допвыплаты, они никаких сверхприбавок к зарплатам не видели. Кроме того, они попросили включить в список лиц, которым полагаются выплаты, санитаров, ездящих на вызовы к гражданам, имеющим признаки ОРВИ.

"Нет гарантии, что они не приехали к пациенту, который болен коронавирусом, если у него симптомы ОРВИ или пневмонии", - цитирует "Ридус" заявление депутата городского совета Евпатории Оксану Таранину.

Через несколько дней во время рабочего совещания COVID-штаба по региону Аксенов назвал озвученные медиками требования попыткой хайпа. После этого они и решили обратиться к Тараниной, требуя публичных извинений от крымского главы.

Постфактум стало известно о наличии аналогичных проблем и у других медслужащих, работающих в регионе. К примеру, в Керчи врачам выплатили деньги только после публичного резонанса.

О проблемах с допвыплатами извещали и медработники других регионов. В частности, издание MR7 побеседовало с сотрудницей Покровской больницы, которая пожаловалась, что в зарплатном листке за апрель она не только не увидела надбавки, но и лишилась части жалованья.

Во время последнего совещания с главами регионов Путин строго наказал день в день выплатить медикам положенные надбавки. Петербургский губернатор Александр Беглов отчитался о том, что поручение главы государства было выполнено в срок.


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