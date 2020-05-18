США отправили в РФ аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус

Руководитель американского госдепартамента Майк Помпео сообщил, что США направили в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на COVID-19, передает Washington Examiner.

"В особенности от вируса сильно страдает Москва. Около недели назад или, может, чуть больше наш президент провел телефонный разговор с президентом Путиным. Президент США согласился направить в Россию значительную помощь. Это оборудование для тестирования и аппараты ИВЛ. Оборудование уже в пути", - поделился Помпео.

В апреле, напомним, РФ отправила в Штаты военный самолет с защитным снаряжением и аппаратами ИВЛ. Изначально утверждалось, что это гуманитарная помощь, однако потом официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что страны разделили стоимость содержимого пополам.