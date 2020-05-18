Полиция просит Смольный разъяснить указания о штрафах за маски

Профсоюз сотрудников органов внутренних дел обратился к главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с просьбой потребовать от Смольного разъяснения указаний о масочном режиме в городе, информирует Piter.tv, приводя выдержки из поступившего в редакцию документа.

Правоохранители полагают, что из-за нечетких формулировок в постановлении правительства у горожан может возникнуть неприязнь к сотрудникам органов. Среди прочего в письме отмечается, что в указах властей нет чёткого разъяснения порядка использования гражданами средств индивидуальной защиты.

Более того, подчеркивают авторы обращения, в обществе активно обсуждается правомерность действий сотрудников полиции по ряду вопросов, связанных с мерами по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее, напомним, петербургский глава Александр Беглов продлил до 31 мая коронавирусные ограничения. Жителей города также обязали носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

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