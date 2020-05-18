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11:21

СК возбудил дело после поджога дома купца Шабанина в Новой Ладоге

фото ЗакС политика СК возбудил дело после поджога дома купца Шабанина в Новой Ладоге

Управление Следственного комитета по Ленобласти возбудило уголовное дело после поджога дома купца Шабанина в Новой Ладоге, объекта культурного наследия, сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или  повреждение объектов культурного наследия). По данным следствия, в ночь с 16 на 17 мая неизвестный поджог дом, вспыхнувший пожар полностью уничтожил здание.

Ранее при тех же обстоятельствах в Новой Ладоге за последние несколько лет сгорели еще как минимум четыре объекта культурного наследия, отметили в СК. Полиция возбуждала уголовные дела, теперь материалы изъяты СК для дальнейшего расследования.

Также СК возбудил дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении чиновников Новой Ладоги. Следствие сочло, что они не уделяли должного внимания противопожарному содержанию и охране памятников культуры.

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