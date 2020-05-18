Главный муфтий Северо-Запада призывает мусульман праздновать Ураза-Байрам дома

Муфтий духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада Равиль-Хазрат Панчеев обратился к представителям религиозного сообщества в преддверии грядущего праздника Ураза-Байрам, призывая единоверцев отказаться от массовых встреч, проводя досуг дома. Проповедь по случаю торжества состоится онлайн.

"Мы призываем в дни празднования Ураза-Байрам, 24-26 мая, соблюдать режим самоизоляции, не участвовать в массовых мероприятиях и использовать возможность празднования дома. 24 мая Духовное управление организует онлайн-трансляцию праздничной проповеди", - приводит воззвание Панчеева пресс-служба Смольного.

Муфтий напомнил, что в Петербурге до 31 мая продлен запрет на проведение массовых мероприятий, а также на посещение религиозных объектов.