Ижевского активиста вызвали в СК и пригрозили уголовным делом за выкрики в поддержку дела "Сети"

Сторонника Российского социалистического движения (РСД) Дмитрия Морозова вызвали в отделение Следственного комитета в Ижевске, где пригрозили возбудить в его отношении уголовное дело о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК) из-за его выкриков в поддержку фигурантов дела "Сети"* на митинге 22 марта, делится "МБХ медиа".

В СК Морозова пригласили в рамках дела о поджоге местного офиса "Единой России".

"Мне не сообщили мой статус [по делу]. Есть видеозапись моего выступления в интернете, сами они снимали, были на митинге. Я действительно скандировал; „Свободу делу „Сети"". Пока ничего не понятно. Меня опросили, задавали вопросы из разряда: был ли я на митинге, кричал ли я, знаю ли я, кто такие дело „Сети"", - рассказал в визите в Следком Морозов.

Ранее в рамках того же дела о поджоге офиса ЕР активиста вызывали в региональный Центр "Э".

Уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК) возбудили после того, как 18 апреля некто кинул бутылку с зажигательной смесью в дверь местного отделения ЕдРа.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена в РФ