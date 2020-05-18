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13:45

Заразившийся COVID-19 Мишустин анонсировал постепенный выход регионов из ограничений

фото ЗакС политика Заразившийся COVID-19 Мишустин анонсировал постепенный выход регионов из ограничений

Во время совещания по ситуации с распространением коронавирусной инфекции российский премьер Михаил Мишустин, подхвативший заразу, известил о том, что рост заболеваемости в стране удалось взять под контроль.

"Ситуация у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная. Ряд регионов готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности, это 27 субъектов Федерации", - отчитался Мишустин, чье выступление демонстрировал телеканал "Россия 24".

Предпринятые властями меры, отметил глава правительства, дали свои результаты. В то же время гражданам старше 65 лет следует всё равно соблюдать режим обязательной самоизоляции.

О том, что Мишустин подхватил COVID-19, стало известно в конце апреля. На время болезни обязанности премьера исполняет Андрей Белоусов. 

По состоянию на 18 мая в РФ зафиксировано более 290 тысяч заражения инфекцией.

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