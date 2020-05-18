Беглов поздравил петербуржцев с Днем Балтийского флота

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем Балтийского флота личный состав и горожан, сообщили в Смольном.

День Балтийского флота отмечается 18 мая после того, как в этот день 1703 года русские войска одержали морскую победу над шведским флотом в устье Невы. Беглов заявил, что Балтийский флот "покрыл себя неувядаемой славой и не был побежден ни в одной войне".

Губернатор назвал флот неотъемлемой частью жизни Петербурга. Он напомнил, что совместно с Минобороны Смольный работает над проектом по модернизации и развитию Кронштадта.

Беглов пожелал командованию и личному составу Балтийского флота успехов в службе и боевой подготовке, а петербуржцам – "здоровья, благополучия и мирного неба над головой".

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