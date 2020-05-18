Депутат подал в суд на Мосгордуму, требуя отменить статью о штрафах за нарушение самоизоляции

Столичный муниципал Виктор Котов обратился с иском в суд, требуя, чтобы Мосгордума отменила статью 3.18.1 регионального КоАП, предполагающую штрафы за нарушение правил, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.

"Уже месяц я наблюдаю, что людей штрафуют из-за приложения „Социальный мониторинг". У людей нет права на защиту, такие штрафы выписываются автоматически. Я считаю, что это нарушения права на защиту, поэтому я и обжалую этот КоАП. Сейчас иск зарегистрирован, дальше будем смотреть", - поделился Котов с "МБХ медиа".

В иске указывается, что если приложение "Социальный мониторинг" было установлено некорректно либо нарушались правила пользования им, власти автоматически выносят постановление о штрафе без участия и уведомления гражданина, составляя соответствующий протокол.

Таким образом нарушается порядок привлечения к административной ответственности, так как согласно КоАП РФ правонарушение должно быть зафиксировано в протоколе, а привлекаемое лицо должно быть уведомлено о дате, месте и времени рассмотрения дела.