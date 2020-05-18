Шишкина просит Беглова исправить условия выплат пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Лидер петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой исключить из условий предоставления выплат пожилым горожанам условие об отсутствии трудоустройства и требование о подаче уведомления о соблюдении режима самоизоляции.

Шишкина опасается, что порядок выплат петербуржцам старше 65 лет 2 тысяч рублей за соблюдение режима самоизоляции "больше напоминает закамуфлированный механизм отсева получателей и без того мизерного пособия". Она напомнила, что изначально не было условий предоставления этого пособия в зависимости от наличия у гражданина трудоустройства, но 14 мая комитет по социальной политике опубликовал разъявнение о порядке выплат неработающим петербуржцам старше 65 лет. В разъяснениях было указано, что единовременную выплату предоставят на основании уведомления о соблюдении режима самоизоляции, форму нужно найти на сайте, а затем – отправить обычным или электронным письмом либо принести в администрацию района.

"Получается, что установленный комитетом по социальной политике порядок выплат противоречит постановлению городского правительства, которое комитет должен исполнять. Если рассматривать выплату в 2000 рублей как премию за хорошее поведение, то есть за соблюдение режима самоизоляции, то она тем более должна выдаваться на равных всем – вне зависимости от исходного дохода. Ведь горожане пожилого возраста, выходя из дома, не только рискуют сами заболеть, но и стать переносчиками вируса. Так причем здесь наличие или отсутствие трудоустройства?" - задалась вопросом Шишкина.

Она напомнила, что не каждый пожилой петербуржец может найти на сайте районной администрации адрес электронной почты для подачи уведомления и воспользоваться сервисом, а личный визит на почту или в районную администрацию может поставить под сомнение соблюдение режима самоизоляции.

"Считаю, что все установленные условия получения выплат значительно сократят круг их получателей и могут стать механизмами обмана пожилых петербуржцев, большинство которых и без того относятся к самой социально незащищенной категории граждан", - подчеркнула Шишкина.

Напомним, о единовременных выплатах жителям Петербурга в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции, городское правительство объявило 1 апреля.

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