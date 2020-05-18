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18:26

Шишкина просит Беглова исправить условия выплат пенсионерам за соблюдение самоизоляции

фото ЗакС политика Шишкина просит Беглова исправить условия выплат пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Лидер петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой исключить из условий предоставления выплат пожилым горожанам условие об отсутствии трудоустройства и требование о подаче уведомления о соблюдении режима самоизоляции.

Шишкина опасается, что порядок выплат петербуржцам старше 65 лет 2 тысяч рублей за соблюдение режима самоизоляции "больше напоминает закамуфлированный механизм отсева получателей и без того мизерного пособия". Она напомнила, что изначально не было условий предоставления этого пособия в зависимости от наличия у гражданина трудоустройства, но 14 мая комитет по социальной политике опубликовал разъявнение о порядке выплат неработающим петербуржцам старше 65 лет. В разъяснениях было указано, что единовременную выплату предоставят на основании уведомления о соблюдении режима самоизоляции, форму нужно найти на сайте, а затем – отправить обычным или электронным письмом либо принести в администрацию района.

"Получается, что установленный комитетом по социальной политике порядок выплат противоречит постановлению городского правительства, которое комитет должен исполнять. Если рассматривать выплату в 2000 рублей как премию за хорошее поведение, то есть за соблюдение режима самоизоляции, то она тем более должна выдаваться на равных всем – вне зависимости от исходного дохода. Ведь горожане пожилого возраста, выходя из дома, не только рискуют сами заболеть, но и стать переносчиками вируса. Так причем здесь наличие или отсутствие трудоустройства?" - задалась вопросом Шишкина.

Она напомнила, что не каждый пожилой петербуржец может найти на сайте районной администрации адрес электронной почты для подачи уведомления и воспользоваться сервисом, а личный визит на почту или в районную администрацию может поставить под сомнение соблюдение режима самоизоляции.

"Считаю, что все установленные условия получения выплат значительно сократят круг их получателей и могут стать механизмами обмана пожилых петербуржцев, большинство которых и без того относятся к самой социально незащищенной категории граждан", - подчеркнула Шишкина.

Напомним, о единовременных выплатах жителям Петербурга в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции, городское правительство объявило 1 апреля.


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