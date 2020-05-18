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18:36

В петербургском ПНИ №10 COVID-19 обнаружили у 467 человек

фото ЗакС политика В петербургском ПНИ №10 COVID-19 обнаружили у 467 человек

В психоневрологическом интернате (ПНИ) №10 Петербурга с начала пандемии 467 граждан подхватили COVID-19, передает ТАСС, ссылаясь на заявление комитета по социальной политике.

Согласно информации, предоставленной ведомством, с начала эпидемии коронавирус выявили у 56 сотрудников медучреждения, 20 из которых уже излечились. Из воспитанников ПНИ выздоровели только 13 человек. На данный момент интернат работает в режиме обсерватора.

Вирус могли принести в учреждение люди, возвращавшиеся после лечения в других заведениях. Сегодня всем воспитанникам интерната перед заселением делают тест на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 18 мая официально известно о 10 887 заболевших жителях города.

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Все новости:  COVID 
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