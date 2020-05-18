В Северодвинске выявлен резкий рост заболевания коронавирусом среди работников заводов

За минувшие сутки в Северодвинске выявлен 51 случай инфицирования COVID-19 из 72 новых по Архангельской области: всего в регионе заразились 792 человека.

Глава города Игорь Скубенко рассказал, что подавляющее большинство заболевших - работники местных градообразующих предприятий.

"Это не вспышка, не очаг инфекции, а случаи заражения сотрудников от ранее заболевших людей", - уведомил Скубенко, напомнив, что всего в Северодвинске COVID-19 обнаружен у 195 человек.

Следует отметить, что в черте города расположены два крупных оборонных предприятия: ОАО "ПО "Севмаш" и АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Обе компании подведомственны Объединенной судостроительной корпорации.

В "Севмаше" подтвердили информацию о вспышке заболевания среди сотрудников.

"Все случаи заболеваний отслеживаются, выявляем эпидокружение. В местах работы сотрудников, попавших в круг контактов, проводим санитарную обработку. Тех, кто контактировал с заболевшим, выводим на самоизоляцию", - рассказал о ситуации и.о. главы оперативного штаба предприятия Юрий Моногаров, уточнив, что для нужд работников предприятия приобретается 1,5 млн масок.

В начале мая в "Севмаше" было известно о 14 сотрудниках с COVID-19, среди тружеников АО "Центр судоремонта "Звёздочка" - ещё о 6 людях, писал ранее "Интерфакс", ссылаясь на данные регионального Роспотребнадзора.