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18 мая, 20:54

Макаров пожелал здоровья и счастья в Международный день музеев

фото ЗакС политика Макаров пожелал здоровья и счастья в Международный день музеев

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил музейных работников с Международным днем музеев, сообщили в ЗакСе.

Макаров заявил, что Петербург – это один из "крупнейших музейных центров мира", который "славится своими собраниями бесценных предметов искусства, памятников истории и культуры, научными коллекциями, составленными настоящими гениями в своих областях". Музейных работников он назвал "людьми особого склада", благодаря которым "в петербургских музеях всегда царят красота, гармония и дух познания".

Спикер пожелал музейным работникам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе. Ранее с Международным днем музеев также поздравил губернатор Александр Беглов.


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