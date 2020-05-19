Главконтроль аннулировал "самоизоляционный" штраф, выписанный москвичке-инвалиду

Руководитель Главного контроля Москвы Евгений Данчиков повинился перед ошибочно привлеченной к административной ответственности москвичкой Ириной Карбулатовой, уже год не покидающей пределы дома из-за инвалидности, и аннулировал ей штраф за нарушение режима самоизоляции.

"С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала", - приводит слова чиновника Агентство городских новостей "Москва".

У Карбулатовой выявили ОРВИ и велели установить приложение "Социальный мониторинг" - для того, чтобы отслеживать её перемещение. У женщины-инвалида сделать это не получилось, в связи с чем ей и выписали штраф.

Обозначенную программу должны устанавливать москвичи с COVID-19 и ОРВИ, лечащиеся в домашних условиях.