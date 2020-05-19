В Петербурге ужесточили похоронные правила, запретив прощаться со всеми усопшими

Роспотребнадзор решил ужесточить действующие правила организации похорон и "исключить проведение ритуальных церемоний вне зависимости от диагноза" усопшего. На соответствующий документ, подписанный главным санитарным врачом Петербурга, обратила внимание "Фонтанка".

Отныне и до особого распоряжения родным и близким погибших запрещено прощаться с ними - даже если человек скончался в результате ножевого ранения или умер своей смертью.

В свою очередь в ГУП "Ритуальные услуги" известили, что петербургские морги продолжают функционировать в обычном режим, однако отныне "для всех покойников обязателен закрытый гроб".

Напомним, ранее глава межведомственной рабруппы по противодействию распространению COVID-19 в городе на Неве Евгений Шляхто пояснял, что тела граждан, погибших от инфекции, опасности не представляют, поэтому хоронить их в цинковых гробах - как рекомендовал Роспотребнадзор - смысла не имеет.

Добавим также, до 31 мая городские кладбища закрыты для посещений.