На петербургской таможне задержали партию из 3,5 млн одноразовых перчаток

Из Петербурга в Польшу 19 мая попытались в обход законодательства вывезти крупную партию из одноразовых перчаток, однако попытку пресекли петербургские таможенники, передает ТАСС.

"На Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни в результате проведения таможенного досмотра задержана товарная партия, состоящая из 3 585 900 штук перчаток полиэтиленовых одноразовых". Общий вес товара составил около 2 тонн, стоимость €28 тыс.", - гласит сообщение ведомства.

Ожидается, что компанию, инициировавшую вывоз перчаток, крупно оштрафуют в рамках дела, возбужденного по статье 16.3 КоАП. Товар у экспортера изъяли.

В связи с пандемией коронавируса начиная с 24 марта с территории РФ запрещено вывозить средства индивидуальной защиты.