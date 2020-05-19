Совфед рекомендует правительству поднять возраст продажи алкоголя до 21 года

Совет Федерации намерен обратиться в правительство РФ с рекомендацией повысить минимальный возраст продажи спиртного с 18 до 21 года, уведомил РИА "Новости" первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский. По его мнению, новое положение поможет "укрепить иммунитет" в условиях пандемии.

Сенаторы собираются внести свои предложения после "правительственного часа", который пройдет 20 мая с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кроме того, в Совфеде попросят коллег из Госдумы ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака, запрещающего продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах. Электронные сигареты предложили приравнять к обычным табачным изделиям.

Добавим, повышение возраста продажи спиртного до 21 года уже давно одобряет Минздрав. Летом 2019 года инициатива о запрете реализации алкогольной продукции гражданам младше обозначенного возраста уже вносилась в Госдуму.