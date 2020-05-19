МВД потратит свыше 3 млрд рублей на покупку патрульных автомобилей

Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД намерен потратить практически 3,5 млрд рублей на приобретение свыше полутора тысяч патрульных машин: соответствующие тендеры обнаружило "МБХ медиа" на портале госзакупок.

Всего говорится о семи конкурсах: все появились на сайте накануне, 18 мая. Общее количество приобретаемой техники - 1773 штуки.

Наиболее крупный тендер (819 млн рублей) предполагает закупку 423 автомобилей по 1,9 млн рублей за единицу.

Модели машин в конкурсной документации не указываются: графы "Техническое задание" и "Спецификация" пустуют.

Сообщается лишь о том, что транспортные средства будут направлены по все федеральные округа, кроме Северо-Кавказского.