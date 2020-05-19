Преподаватели СПбГАУ попросили администрацию президента не допустить сокращения их штата

Группа сотрудников Санкт-Петербургского государственного аграрного университета направила обращение в администрацию президента России "с просьбой и требованием остановить действия руководства" вуза.

В документе говорится, что 30 апреля на ученом совете СПбГАУ было решено сократить штатное расписание профессорско–преподавательского состава на 51 единицу.

"Многие из нас живут в общежитии. То есть сотрудников, по сути дела, выгоняют на улицу и оставляют без средств к существованию в условиях пандемии. И это происходит в государственном учреждении, несмотря на то, что президент РФ В.В. Путин определено призывает не допускать сокращений штатов в условиях пандемии!" - говорится в обращении.

Официальная версия сокращений - установление рекомендованного министерством образования соотношения студентов-бюджетников и преподавателей, которое должно составлять 12 к 1, сообщила ЗАКС.Ру лидер ячейки профсоюза "Университетская солидарность" в СПбГАУ Ирина Трушкина. По ее словам, "дорожная карта" министерства существует уже несколько лет, но об оптимизации в вузе заговорили только с приходом на должность врио ректора Виталия Морозова.

- У нас за эти три-четыре года поменялись три ректора. Никому дела не было до этой дорожной карты. Соотношение в среднем было 1 к 8. В любом случае, все это можно было сделать чуть позже. Сейчас же просто невозможно найти работу, - рассказала Трушкина.

Помимо нескольких преподавателей под обращением в администрацию президента подписались муниципальные депутаты города Пушкина и поселка Шушары, а также председатель общества несовершеннолетних узников фашистских концлагерей города Коммунара Марта Гюненнен.

ЗАКС.Ру направил запрос руководству СПбГАУ с просьбой прокомментировать информацию о планируемом сокращении.