На газоны "Невской ратуши" выделили 3,3 млн рублей

Дирекция по управлению объектами административного значения, отвечающая за закупки комплекса "Невская ратуша", 18 мая опубликовала извещение об аукционе по уходу за газонами и озеленению. Начальная цена контракта - 3,3 млн рублей.

Площадь газонов, которым требуется уход, составляет на прилегающей территории 565,78 квадратных метров и еще 914,1 квадратных метров во дворе. Заботиться о зелени в административном комплексе подрядчику предстоит по рабочим дням с 9:00 до 18:00 до 30 ноября.

В 3,3 млн рублей оценивают работы по уборке, сгребанию листьев, подготовке почвы, аэрации, подсеву газонов, удобрению, выкашиванию, выравниванию бортов дорожек и прочее.

Окончание приема заявок на аукцион - 26 мая.

Также Дирекция закупает 3,5 тысячи бесконтактных пластиковых карт для пропусков. Начальная цена контракта для этого аукциона - 1 млн рублей.