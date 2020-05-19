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16:08

На газоны "Невской ратуши" выделили 3,3 млн рублей

фото ЗакС политика На газоны "Невской ратуши" выделили 3,3 млн рублей

Дирекция по управлению объектами административного значения, отвечающая за закупки комплекса "Невская ратуша", 18 мая опубликовала извещение об аукционе по уходу за газонами и озеленению. Начальная цена контракта - 3,3 млн рублей.

Площадь газонов, которым требуется уход, составляет на прилегающей территории 565,78 квадратных метров и еще 914,1 квадратных метров во дворе. Заботиться о зелени в административном комплексе подрядчику предстоит по рабочим дням с 9:00 до 18:00 до 30 ноября. 

В 3,3 млн рублей оценивают работы по уборке, сгребанию листьев, подготовке почвы, аэрации, подсеву газонов, удобрению, выкашиванию, выравниванию бортов дорожек и прочее. 

Окончание приема заявок на аукцион - 26 мая. 

Также Дирекция закупает 3,5 тысячи бесконтактных пластиковых карт для пропусков. Начальная цена контракта для этого аукциона - 1 млн рублей

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