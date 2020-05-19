Путин недоволен тем, как правительство организовало выплаты врачам

Президент Владимир Путин в ходе онлайн-конференции с членами кабинета министров, посвященной коронавирусу, выразил неудовлетворение их действиями относительно выплат, полагающихся медперсоналу.

"Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже", - цитирует его выступление РИА "Новости".

По словам главы государства, в регионы на обещанные выплаты ушло свыше 50 млрд рублей, однако деньги получили еще не все медики. В свою очередь, по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, выплаты дошли до более 30 тысяч врачей и более 77 тысяч медицинских сотрудников среднего звена.

"Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат", - сказал президент, добавив, что в этом вопросе все должно быть "прозрачно и понятно".

Ранее Путин ракритиковал правительство за то, что медикам стали платить за отработанные часы, а не за факт работы с коронавирусными больными, после чего этот механизм скорректировали.