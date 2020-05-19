"ВКонтакте" удалил из паблика "Лиговки-Ямской" заметку о премиях экс-сотрудницы МО

Администрация "ВКонтакте", руководствуясь требованием Роскомнадзора, удалила заметку в паблике "Наш дом - Лиговка-Ямска", повествовавшую о премиях бывшей сотрудницы муниципалитета Юлии Корнеевой.

В публикации содержалась информация о том, что Корнеева, являясь главой аппарата муниципального совета округа, якобы получила от своего начальника - замглавы округа Сергея Ильина, занимавшего свой пост с апреля по октябрь 2019 года, премии на сумму, превышающую 400 тысяч рублей.

"Оказывается, муниципалы могут активно и оперативно работать! Только не на благо округа, а на сокрытие собственных "грешков". Что ж, очень жаль, что теперь жители не узнают о "выдающихся" сотрудниках и таких же выдающихся премиях. Почему-то "герои" застеснялись своих подвигов и сразу вспомнили про совесть и законы", - негодуют администраторы паблика.

Активисты полагают, что в Роскомнадзор с жалобой могла обратиться сама Корнеева. В свою очередь местный муниципал Александр Изотов намерен обратиться в надзорный орган с ответной жалобой.