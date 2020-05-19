Комитет по транспорту возглавил Кирилл Поляков

Петербургский губернатор Александр Беглов утвердил в должности председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, сообщает сайт городского правительства. В течение последних лет новый назначенец был генеральным директором АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти".

На посту начальника комитета Поляков сменил Александра Головина, еще накануне, 18 мая, назначавшего руководителем ГУП "Горэлектротранс" Дениса Минкина.

В 2000-х годах Поляков был депутатом ЗакСа Ленинградской области в 3 и 4 созывах. С 2001 по 2007 год являлся спикером областного парламента. Затем в разные годы он был председателем совета директоров ОАО "Кировский завод", гендиректором инвестиционной компании "Интерпром", президентом Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Александр Головин возглавлял комитет по транспорту с 2015 года и до прошлой осени входил в состав городского правительства.

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