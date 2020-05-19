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20:07

Общественников и непарламентские партии могут лишить права выдвигать кандидатов в омбудсмены Петербурга

фото ЗакС политика Общественников и непарламентские партии могут лишить права выдвигать кандидатов в омбудсмены Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Денис Четырбок ("Единая Россия") и Максим Яковлев (ЛДПР) подготовили новую редакцию закона "Об уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге". Согласно документу, выдвигать кандидатов в омбудсмены смогут только губернатор, депутаты и группы депутатов ЗакСа.

В настоящее время это право распространяется также на политические партии, в том числе и не представленные в городском парламенте, общественные объединения и муниципальные советы. По словам Четырбока, авторы законопроекта решили привести правила выдвижения к единообразию с законом об уполномоченном по правам ребенка. Он допустил, что положения о выдвижении могут быть дополнены.

- Если будет предложено ко второму чтению немного расширить это дело, то вполне можно это сделать, - отметил Четырбок.

О необходимости доработки инициативы уже заявил действующий омбудсмен Петербурга Александр Шишлов

- Полагаю, что в новой редакции закона следует сохранить важные правозащитные нормы, содержащиеся в действующей редакции петербургского закона об уполномоченном, и механизмы, предусмотренные федеральным законом. В частности, это относится и к порядку выдвижения кандидатур, - сообщил ЗАКС.Ру Шишлов.

Из непарламентских партий возможностью побороться за звание омбудсмена в прошлом десятилетии пользовались только "Коммунисты России", дважды выдвигавшие своих активистов-муниципалов: в 2017 году - Юрия Савина, а в 2012 году - Виктора Перова. Представляли претендентов и общественники. Например, в 2012 году движение "Российская ЛГБТ-сеть" делегировала своего представителя Игоря Кочеткова, а Общество защиты прав потребителей "Петроград" - оппозиционную активистку Ольгу Курносову. Пять лет спустя организация "Петровская ладья" выдвинула в омбудсмены председателя Спортивной федерации каратэ Виталия Конева, а "Молодая Европа" - юриста Сергея Лаптева. 

Необходимость в новой редакции петербургского закона возникла после того как 18 марта вступил в силу федеральный закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Региональный нормативно-правовой акт был составлен в соответствии с его положениями.  

В частности, появился пункт о личной заинтересованности. Предлагается обязать омбудсмена при возникновении личной заинтересованности в его работе сообщать об этом председателю Законодательного собрания и самому принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

- Это общая тенденция федерального законодательства, - объяснил Четырбок. - Сейчас в отношении всех должностей предъявляются требования отсутствия конфликта интересов и о том, что должностное лицо обязано предпринять специальные действия для того, чтобы избежать этого конфликта, если он потенциально может возникнуть.

Кроме того, в новой редакции проекта закона уточняется, что омбудсмен должен постоянно проживать в Петербурге, хотя и раньше его переезд в другой регион служил основанием для сложения полномочий. 

Напомним, уполномоченный по правам человека Петербурга выбирается раз в пять лет большинством голосов депутатов Заксобрания. Один и тот же человек не может занимать эту должность больше двух сроков подряд. Полномочия действующего омбудсмена завершатся в 2022 году. Поскольку к этому времени Шишлов отработает в своей должности уже 10 лет, ему на смену должен прийти другой правозащитник.

Сергей Еремеев


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