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20:55

Петербург украшают тысячами цветов

фото ЗакС политика Петербург украшают тысячами цветов

Садовники высадили возле памятника Ленину напротив здания Финляндского вокзала 16 тысяч цветов, среди которых - бегония грация, кохия и цинерария, передает официальный сайт петербургского правительства. Почти столько же цветов ранее украсили собой вход в администрацию Калининского района.

Кроме того, цветы высадили возле станций метро "Гражданский проспект", "Академическая" и "Проспект Просвещения", на таких главных магистралях севера города, как проспекты Тихорецкий, Культуры и Непокоренных. Так Петербург украшает АО "Калининское садово-парковое хозяйство". Из миллиона цветов, содержащихся сейчас в его оранжерее, больше половины пойдут на оформление Калининского района, часть отправится в Приморский и Невский районы.

Помимо цветов, в зеленых зонах нынешней весной стало больше деревьев: в Пискаревском парке появилось 75 елок, на аллее Памяти морских пехотинцев и воинов-десантников - 30 лип, а в Муринском парке дополнительно высадили 75 кустов сирени.

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