СМИ: В кабмине обсуждают смягчение условий для досрочного выхода на пенсию

Минэкономразвития и Минфин подготовили общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики, в котором прописано предложение Минтруда о смягчении условий для досрочного выхода на пенсию, пишут "Известия".

В рабочей версии плана предлагается, чтобы до конца 2020 года на досрочную пенсию могли претендовать граждане, которым осталось три года до выхода, а не два, как сейчас. Пока в 2020 году на пенсию могут выйти женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 год: тогда на досрочную пенсию смогут претендовать женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.

Также предлагается повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тысяч рублей на три месяца с мая: пока она составляет 1,5 тысяч рублей.

Знакомый с текстом документа источник подчеркнул, что в план постоянно вносят правки, и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.