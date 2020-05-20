Число зараженных коронавирусом в России достигло 308 тысяч человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 8764 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 308 705 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По выздоровлению за последние сутки выписаны 9262 человека. Это первый раз, когда число выписанных после лечения превысило число заболевших, отметили в штабе.

В Петербурге выявлено 455 новых случаев заболевания, в общей сложности в городе заболели 11795 человек. В Ленобласти прибавилось 75 заболевших (всего 2208), в Калининградской 32 (всего 1042), в Мурманской – 30 (всего 2714). В Архангельской и Вологодской областях по 25 новых случаев заражения (всего 717 и 502 соответственно), в Коми – 12 (всего 1019), в Новгородской и Псковской – по 10 (всего 695 и 461 соответственно), в Карелии – 8 (всего 241), в Ненецком автономном округе – 1 (всего 58).

Умерли за минувший день 135 пациентов с коронавирусом, в общей сложность за все время эпидемии скончались 2972 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек.