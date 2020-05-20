В Старом Петергофе жителям мешает огромная свалка

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" сигнализировали о том, что в Старом Петергофе, у памятника сбитым летчикам самолета ИЛ-2 разрастается гигантская несанкционированная свалка, угрожающая здоровью граждан.

Говорится об огромных котловане и непрерывном курсировании мусоровозов.

"Машины колоннами свозят отходы неизвестного происхождения и класса опасности, которые закапываются бульдозерами на землях сельско-хозяйственного назначения", - пишут общественники.

Несмотря на то, что чиновников уже оповестили, а на место уже выезжали полиция, прокуратура и ОБЭП, завоз и складирование мусора не прекращается.