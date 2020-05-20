Градсовет одобрил проект второго кампуса ИТМО

Члены Градостроительного совета при петербургском правительстве утвердили проект второго кампуса ИТМО, разработанного "Студией 44" архитектора Никиты Явейна. Обсуждение проекта с участием ректора Владимира Васильева и гендиректора АО "ИТМО Хайпарк" Андрея Назарова велось по видеосвязи.

Территория кампуса, призванного стать "южными воротами" города, займет примерно 90 га на границе с Ленинградской областью вдоль Киевского шоссе. С учетом того, что на этой местности максимально допустимая высота строительства составляет 15 метров, было решено заглубить главный учебный корпус на 4,5 метров.

На первом этапе реализации проекта ожидается строительство вокзала и прокладка пешеходного бульвара, который свяжет кампус с будущим городом-спутником Южный. На втором этапе здесь появятся четыре научных центра, спорткомплекс и бизнес-инкубатор.