Владельцы мебельных ТЦ просят Беглова побыстрее дать им открыться

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) обратилась к петербургскому губернатору Александру Беглову с просьбой как можно скорее быстрее разрешить работать в городе временно закрытым мебельным торговым центрам, передает "Коммерсант". Члены ассоциации уверены, что именно в их специфическом сегменте торговли удобнее всего максимально соблюдать все санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные из-за COVID-19.

Не менее важно для них то, что, по подсчетам АМДРП, за почти два месяца разорилось уже "огромное число" предприятий отрасли, в то время как через мебельные ТЦ обычно реализуется до 70 процентов товара. Мебельщики приостановили производство на 80%, но оставшиеся 20% продукции сбыть не удается: онлайн-торговля себя не оправдала.

Под адресованным Беглову документом подписались владельцы торговых центров "Мебель-Сити", "Мебельвуд", "Круиз", "Мебель House", "Аквилон", "Мебельный Континент", "Богатырь", "12 Стульев", "Интерио" и "Гранд Каньон".

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