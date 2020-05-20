Клинические испытания вакцины от коронавируса проведут на добровольцах в Петербурге

Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 проведут на добровольцах в Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора биотехнологической компании Biocad Дмитрия Морозова.

Biocad, как разработчик или как индустриальный партнер, участвует в создании трех вакцин против коронавируса из девяти российских разработок, которые включены в перечень перспективных вакцих Всемирной организации здравоохранения. Всего в перечне 70 вакцин-кандидатов против коронавируса.

Компания совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" делает живую вакцину на основе аттенуированной (ослабленной) основы вируса гриппа, совместно с центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" - вакцину на основе везикулярного стоматита. Собственную вакцину Biocad разрабатывает на основе своих наработок по онковакцинам, их мРНК-вакцина против COVID-19 инкапсулируется в липосомы.

Сам Морозов заявил, что наиболее перспективной считает работу над вакциной вместе с "Вектором". Эта вакцина до конца мая в Новосибирске пройдет формальные испытания, затем начнутся доклинические.

"То есть "Вектор" будет испытывать протективные свойства вакцины, и мы уже, как компания, будем заниматься исследованиями всех вопросов, связанных с безопасностью применения вакцины и проектировать клинические испытания. Клинические испытания на здоровых добровольцах обособленной группы будут проходить в Петербурге", - сказал Морозов.

На 20 мая в России коронавирусом заразились 308 человек.