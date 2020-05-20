18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:51

Совфед одобрил закон о голосовании на выборах по почте и через интернет

фото ЗакС политика Совфед одобрил закон о голосовании на выборах по почте и через интернет

Совет Федерации одобрил законопроект, в котором прописана возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на выборах, передает ТАСС.

Закон вводит понятие "дистанционное электронное голосование". Оно прописано как голосование без использования бумажного носителя, через специальное программное обеспечение. Эта возможность голосования будет допустима при выборах в органы госвласти, местного самоуправления, референдумов субъекта РФ, местного референдума. Предусмотрено как голосование по почте, так и электронное.

Также закон позволяет дистанционно собирать подписи для регистрации кандидата или назначения референдума. Однако количество электронных подписей не должно превышать половины всех необходимых. Число бракованных подписей должно быть не более 5%: ранее было допустимо 10%.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:24 Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

15:10 Шляхто и Гарюгин стали почетными гражданами Петербурга

15:03 Памфилова о неисполнении избиркомами Петербурга решений судов: "Правовой садомазохизм"

14:56 Профессор Соловей: Власти выгодно внушать россиянам ложную мысль о "рабском менталитете"

14:56 Памфилова раскритиковала способ формирования новых ТИК в Петербурге

14:25 В правительстве Петербурга не останется глав комитетов

14:20 Мемориальная доска Борису Стругацкому появится до конца 2020 года

14:05 Макаров - Амосову: Вы "засланный казачок" Смольного здесь

13:56 Миронов осудил "посягательство" Минтруда на размеры накопительных пенсий

13:51 Совфед одобрил закон о голосовании на выборах по почте и через интернет

13:36 На правом берегу Невы закончили пятилетнюю реставрацию собора Пресвятой Троицы

13:27 Муниципал: Суд отложил рассмотрение апелляции по отмене выборов в МО "Черная речка" ("Ланское")

13:23 Клинические испытания вакцины от коронавируса проведут на добровольцах в Петербурге

13:18 Макаров призвал Смольный проверить закупки ГУП "ТЭК СПб"

12:56 СК в Коми проверяет сообщения о невыплате надбавок медикам за работу с коронавирусными пациентами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru