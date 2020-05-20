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16:16

Соколов представил нового главу комитета по транспорту его будущим коллегам

фото ЗакС политика Соколов представил нового главу комитета по транспорту его будущим коллегам

Назначенный накануне, 19 мая, председателем комитета по транспорту Кирилл Поляков предстал перед новыми коллегами. Знакомство осуществлял курирующий транспортную сферу вице-губернатор Максим Соколов, передает пресс-служба Смольного. Вице-губернатор начал с того, что новый назначенец по факту не нуждается в представлении и прекрасно известен в чиновничьей среде.

"Уверен, что и на этом посту Кирилл Валентинович продолжит динамичное развитие всех тех проектов, которые поручено реализовывать на федеральном уровне, губернатором города, и внесет свой вклад в развитие нашего транспортного комплекса", - отметил Соколов.

По его словам, сейчас перед городом много крупных задач: одновременно с грамотным выходом из режима повышенной готовности нельзя забывать о развитии стратегических направлений деятельности.

"Развитие каркаса нашей транспортной системы – метрополитена, взаимодействие с "Российскими железными дорогами" по усилению и интеграции пассажирского железнодорожного сообщения в городской транспорт, реализации той концепции, которая  в начале 2020 года была предложена всем участникам транспортного сообщества. Это также второй этап развития аэропорта Пулково, расширение пассажирского сообщения с аэропортом и, конечно, цифровизация транспортной системы", - обозначил некоторые из них член правительства, напомнив и о потребности города в обновлении подвижного состава.

Предшественник Полякова, Александр Головин, возглавлявший комитет с 2015 года, в дальнейшем будет курировать авиатранспрортный блок в роли председателя совета директоров аэропорта Пулково. Ему вручили почетную грамоту от губернатора Александра Беглова.


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