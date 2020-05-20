Соколов представил нового главу комитета по транспорту его будущим коллегам

Назначенный накануне, 19 мая, председателем комитета по транспорту Кирилл Поляков предстал перед новыми коллегами. Знакомство осуществлял курирующий транспортную сферу вице-губернатор Максим Соколов, передает пресс-служба Смольного. Вице-губернатор начал с того, что новый назначенец по факту не нуждается в представлении и прекрасно известен в чиновничьей среде.

"Уверен, что и на этом посту Кирилл Валентинович продолжит динамичное развитие всех тех проектов, которые поручено реализовывать на федеральном уровне, губернатором города, и внесет свой вклад в развитие нашего транспортного комплекса", - отметил Соколов.

По его словам, сейчас перед городом много крупных задач: одновременно с грамотным выходом из режима повышенной готовности нельзя забывать о развитии стратегических направлений деятельности.

"Развитие каркаса нашей транспортной системы – метрополитена, взаимодействие с "Российскими железными дорогами" по усилению и интеграции пассажирского железнодорожного сообщения в городской транспорт, реализации той концепции, которая в начале 2020 года была предложена всем участникам транспортного сообщества. Это также второй этап развития аэропорта Пулково, расширение пассажирского сообщения с аэропортом и, конечно, цифровизация транспортной системы", - обозначил некоторые из них член правительства, напомнив и о потребности города в обновлении подвижного состава.

Предшественник Полякова, Александр Головин, возглавлявший комитет с 2015 года, в дальнейшем будет курировать авиатранспрортный блок в роли председателя совета директоров аэропорта Пулково. Ему вручили почетную грамоту от губернатора Александра Беглова.

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